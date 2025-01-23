Вход в музей Высоцкого в Екатеринбурге сделают бесплатным в его день рождения

В эту субботу, 25 января, в Екатеринбургском музее Владимира Высоцкого пройдут традиционные мероприятия в честь дня рождения легендарного поэта, барда и артиста.

Как сообщается на странице музея в соцсети, в день, когда Владимиру Семеновичу исполнилось бы 87 лет, вход в музей будет бесплатным с 11 до 16 часов. В 11:30 и в 15:00 пройдут экскурсии по действующей экспозиции, которые также будут бесплатными.

Начиная с 16 часов один из залов закроется на подготовку к концерту. Выступление начнется в 17 часов. Песни Владимира Высоцкого исполнят барды и музыканты из Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Березовского.

Как уточнили в музее, стоимость билета на концерт – 350 рублей, их можно купить в кассе музея и онлайн на сайте. Количество мест на выступление бардов ограничено.