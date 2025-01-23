Песков: Путин может дать интервью американскому журналисту Фридману

Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Читайте также: Интервью Лаврова американскому журналисту опубликуют предстоящей ночью

Накануне Фридман заявил, что хочет отправиться в Россию для интервью с Путиным.

"Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - сказал он на подкасте комика и телеведущего Джо Рогана.

Как пишет издание, журналист не сказал, есть ли какие-нибудь договоренности о беседе с российским лидером. Свое стремление пообщаться с президентом РФ он объяснил "желанием внести свой маленький вклад в установление мира".

В начале января Фридман провел интервью с Владимиром Зеленским.

В феврале прошлого года Путин пообщался с журналистом Такером Карлсоном. Песков тогда заявил, что главной целью беседы было прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным. Российский лидер этого добился.

В декабре Карлсону дал интервью министр иностранных дел Сергей Лавров.