Глава Сургута Максим Слепов поручил изменить подход при отмене школьных занятий из-за холодной погоды

Глава Сургута Максим Слепов поручил изменить подход при отмене школьных занятий из-за холодной погоды, сообщает ТАСС.

По его словам, решение об отмене занятий для первой смены в школах Сургута 22 января принималось в соответствии с действующим регламентом. При этом не были учтены субъективные ощущения метеоусловий на момент начала занятий. Мэр поручил изменить подход к оценке погодных условий при принятии решения об отмене занятий в школах города, ориентируясь, в том числе на субъективную оценку, которая размещается на официальных сервисах прогноза погоды. И увеличить частоту графика сверки метеоусловий с показаниями для отмены школьных занятий.

Напомним, школьники из "тюменской матрешки" пожаловались главе Лиги безопасного интернета, члену общественной палаты РФ Екатерине Мизулиной, что их отправили учиться в мороз и сильный ветер. В своем Telegram-канале она опубликовала сообщения от детей. Помимо Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Югры к письмам присоединились подростки из Курганской, Новосибирской, Свердловской областей.