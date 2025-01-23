Первые Летние Игры ШОС пройдут в России

Первые Летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России. Соревнования примут несколько городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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В октябре министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказывал ТАСС, что часть соревнований готова провести Казань.

По словам Дегтярева, уже обсуждены первые контуры, идет доработка нормативной базы соревнований.

"Мы уже убедились, что открытый формат мероприятий наших соревнований завоевывает успех, придает зрелищность, дух соперничества и создает дополнительную возможность в соревновательной практике у наших спортсменов", - сказал министр.