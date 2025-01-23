23 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Крыму высказались о словах Трампа о II мировой и России

В Крыму дали оценку словам президента США Дональда Трампа о России и её роли во Второй мировой войне. Высказался председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и молодежной политике, историк Владимир Бобков.

Трамп допустил неуклюжие высказывания, считает эксперт. Для того, чтобы разобраться в вопросе, кто кому помогал во Второй мировой войне, достаточно взять международно признанную статистику по числу разгромленных нацистских частей и доли в этом армии СССР, сказал Бобков РИА Новости.

Напомним, Трамп заявил, что Россия "помогла" Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне. "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал президент США в социальной сети Truth Social. Согласно официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн жителей.

Теги: Владимир Бобков, Дональд Трамп, Россия


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