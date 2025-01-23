Популярные китайские внедорожники могут перестать продавать в России

Китайские внедорожники Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут перестать продавать в России из-за небезопасных кресел, пишет MASH.

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Из-за неправильной конструкции спинок, во время ДТП они ломаются настолько, что могут повредить водителю позвоночник.

Издание приводит в пример недавнюю аварию с Changan Uni-S. Удар был несильный, но спинки передних кресел "превратились в желе". Автомобиль входит в топ-5 по популярности в России. За прошлый год продажи этих внедорожников выросли на более, чем 100%.

Как рассказал Mash президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, любое авто перед тем, как выходит на рынок РФ, проверяется на ударопрочность и безопасность. Это не относится к кузову и спинкам кресел.

Пострадавшие автовладельцы уже обратились в Национальный автомобильный союз с просьбой проверить эти машины. Если результат будет положительным, китайские внедорожники отзовут с рынка.