Девелоперы зашли на площадку Уралмашзавода: построят 12 многоэтажек

На площадке Уралмашзавода начались работы по редевелопменту - здесь появится 135 тыс. кв. метров жилья, а также коммерческие площади в составе жилого комплекса комфорт-класса Голос Заря. Проект реализуют "Группа Голос" и "Гринвич Недвижимость".

Под застройку ушла площадка в 4,52 га на пересечении улиц Машиностроителей и проспекта Космонавтов. В жилом комплексе будет 12 многоэтажных монолитно-каркасных секций. Комплекс будет возведут в три очереди, сдача первой запланирована на IV квартал 2027 года. На этом этапе построят два корпуса на 472 квартиры (площадью от 28 до 112 квадратных метров).





Предполагается создание крытого подземного паркинга на 730 мест. Помимо этого, появится открытая гостевая парковка на 109 мест. Проектом предусмотрено создание внутриквартальных пространств, зон для занятий спортом, летнего кинотеатра, детской площадки со скалодромом и шахматными столами под открытым небом. Все квартиры будут сдаваться с качественной чистовой отделкой, натяжными потолками в коридорах и санузлах. Для повышения уровня комфорта жителей предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения, а также создание собственной управляющей компании с удобным мобильным приложением.





Для "Группы Голос" это первый проект в Екатеринбурге. Это крупная девелоперская компания Южного Урала с более чем 30-летней историей. В портфеле – более 1 млн м2 жилья комфорт— и бизнес-класса, а также коммерческого сектора. Строительный холдинг обеспечивает полный жизненный цикл возводимых объектов: от проектирования и строительства до эксплуатации жилых комплексов.

"Гринвич Недвижимость" (входит в девелоперский дивизион "Общества Малышева 73") продолжает развивать свою бизнес-модель. В 2024 году холдинг объявил, что работает как fee-девелопер в двух форматах: участвуя как инвестор в квартальной застройке совместно с партнерами, либо включаясь в качестве мастер-девелопера в крупные проекты и формируя, таким образом, портфель недвижимости во всех проектах, где задействовал свои ресурсы.





Напомним, что застройка территории осуществляется в рамках редевелопмента северо-восточной части промплощадки "Уралмашзавода" — этот проект был представлен весной 2024 года. Одновременно с этим стало известно о намерениях другого крупного девелопера развивать неиспользуемые производственные площади "Уралмашзавода" в восточной части площадки, что делает всю локацию в целом ещё более привлекательной.

"Голос Заря" начинает формировать облик будущей территории со стороны проспекта Космонавтов.





"Мы верим, что нам есть что дать рынку Екатеринбурга – безусловно, более конкурентному, чем челябинский. Во-первых, у нас достаточно сильный продукт. Мы входим в тройку лидеров рейтинга застройщиков РФ по потребительским качествам жилья (рейтинг ЕРЗ). Кроме того, у нас очень сильная сервисная компания, в этом году она признана лучшей УК многоквартирными домами в стране (премия Urban). Далее в наших планах – наращивать количество проектов в уральской столице. И по мере их реализации мы рассчитываем стать заметным игроком на рынке города", - заявил генеральный директор "Группы Голос" Сергей Пахомов.

"Мы рады приветствовать "Группу Голос" в Екатеринбурге и официальный старт, которого давно ждали — хорошее начало года. Этот проект редевелопмента значим с точки зрения перспектив всей крупной территории, которая будет полностью переосмыслена за несколько лет. И тогда Екатеринбург увидит не спальный район, а полноценную точку роста – масштабное перерождение всей локации. Там будет создана новая среда обитания, придут проекты урбанистов, инвестиции в диджиталицацию, безопасность и комфорт, возможности для малого и среднего бизнеса", - отметил директор по развитию "Общества Малышева 73" Михаил Губин.