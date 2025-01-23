Девелоперы зашли на площадку Уралмашзавода: построят 12 многоэтажек

23 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: Группа &quot;Голос&quot;

Девелоперы зашли на площадку Уралмашзавода: построят 12 многоэтажек

На площадке Уралмашзавода начались работы по редевелопменту - здесь появится 135 тыс. кв. метров жилья, а также коммерческие площади в составе жилого комплекса комфорт-класса Голос Заря. Проект реализуют "Группа Голос" и "Гринвич Недвижимость".

Под застройку ушла площадка в 4,52 га на пересечении улиц Машиностроителей и проспекта Космонавтов. В жилом комплексе будет 12 многоэтажных монолитно-каркасных секций. Комплекс будет возведут в три очереди, сдача первой запланирована на IV квартал 2027 года. На этом этапе построят два корпуса на 472 квартиры (площадью от 28 до 112 квадратных метров).

(2025)|Фото: Группа "Голос"

Предполагается создание крытого подземного паркинга на 730 мест. Помимо этого, появится открытая гостевая парковка на 109 мест. Проектом предусмотрено создание внутриквартальных пространств, зон для занятий спортом, летнего кинотеатра, детской площадки со скалодромом и шахматными столами под открытым небом. Все квартиры будут сдаваться с качественной чистовой отделкой, натяжными потолками в коридорах и санузлах. Для повышения уровня комфорта жителей предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения, а также создание собственной управляющей компании с удобным мобильным приложением.

(2025)|Фото: Группа "Голос"

Для "Группы Голос" это первый проект в Екатеринбурге. Это крупная девелоперская компания Южного Урала с более чем 30-летней историей. В портфеле – более 1 млн м2 жилья комфорт— и бизнес-класса, а также коммерческого сектора. Строительный холдинг обеспечивает полный жизненный цикл возводимых объектов: от проектирования и строительства до эксплуатации жилых комплексов.

"Гринвич Недвижимость" (входит в девелоперский дивизион "Общества Малышева 73") продолжает развивать свою бизнес-модель. В 2024 году холдинг объявил, что работает как fee-девелопер в двух форматах: участвуя как инвестор в квартальной застройке совместно с партнерами, либо включаясь в качестве мастер-девелопера в крупные проекты и формируя, таким образом, портфель недвижимости во всех проектах, где задействовал свои ресурсы.

(2025)|Фото: Группа "Голос"

Напомним, что застройка территории осуществляется в рамках редевелопмента северо-восточной части промплощадки "Уралмашзавода" — этот проект был представлен весной 2024 года. Одновременно с этим стало известно о намерениях другого крупного девелопера развивать неиспользуемые производственные площади "Уралмашзавода" в восточной части площадки, что делает всю локацию в целом ещё более привлекательной.

"Голос Заря" начинает формировать облик будущей территории со стороны проспекта Космонавтов.

(2025)|Фото: Группа "Голос"

"Мы верим, что нам есть что дать рынку Екатеринбурга – безусловно, более конкурентному, чем челябинский. Во-первых, у нас достаточно сильный продукт. Мы входим в тройку лидеров рейтинга застройщиков РФ по потребительским качествам жилья (рейтинг ЕРЗ). Кроме того, у нас очень сильная сервисная компания, в этом году она признана лучшей УК многоквартирными домами в стране (премия Urban). Далее в наших планах – наращивать количество проектов в уральской столице. И по мере их реализации мы рассчитываем стать заметным игроком на рынке города", - заявил генеральный директор "Группы Голос" Сергей Пахомов.

(2025)|Фото: Группа "Голос"

"Мы рады приветствовать "Группу Голос" в Екатеринбурге и официальный старт, которого давно ждали — хорошее начало года. Этот проект редевелопмента значим с точки зрения перспектив всей крупной территории, которая будет полностью переосмыслена за несколько лет. И тогда Екатеринбург увидит не спальный район, а полноценную точку роста – масштабное перерождение всей локации. Там будет создана новая среда обитания, придут проекты урбанистов, инвестиции в диджиталицацию, безопасность и комфорт, возможности для малого и среднего бизнеса", - отметил директор по развитию "Общества Малышева 73" Михаил Губин.

Теги: малышева 73, голос заря, застройка, многоэтажки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети