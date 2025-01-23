Зеленский: Запад нам лгал, обещая принять в НАТО

Обещания Запада принять Украину в НАТО были обыкновенной ложью, а в Киеве в них верили. Об этом заявил Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Он недоволен тем, что США и Германия все время поддерживали контакты с Россией.

Зеленский старался говорить осторожно, но был заметно обижен. Он сказал, что это была " с самого начала не очень прозрачная политика", это были "просто ложные слова", "это было нечестно по отношению к Украине". Он назвал четыре страны, которые против вступления Украины в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. В итоге "прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО", возмущен украинский президент с истекшим сроком полномочий.

Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин говорит, что в НАТО не понимают, что им необходима Украина как страна, имеющая опыт ведения военных действий на своей территории. Но убедить их не получается.

Киевский политолог Вадим Карасев считает, что это абсурд - воевать и класть сотни тысяч жизней за вопрос, вступит Украина в НАТО или не вступит.

Также Зеленский снова выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет, как требуют США. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, мотивируя это тем, что их все равно нечем будет вооружить.

"Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?" – вопрошает он.

"Торговля" с США по вопросу мобилизации с 18 лет происходит по той причине, что Зеленский держит в уме возможные выборы, на которых хочет переизбраться, а в случае объявления мобилизации с 18 лет он сам похоронит остатки своего рейтинга, отмечают эксперты.

Как сообщалось, Зеленский заявил о необходимости размещения на Украине военных США.