Свердловские силовики задержали уральца по делу об убийстве семи человек в 1993 году

В Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семи человека в Каменске-Уральском в 1993 году.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами расследования, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело, а в ближайшее время в Каменске-Уральском ему будет избрана мера пресечения. В суде будут настаивать на заключении под стражу.

Источник также сообщил, что речь идет о 53-летнем Викторе Петриченко. По данным других СМИ, подозреваемого могли вычислить по ДНК. По неподтвержденной информации, среди жертв маньяка трое - дети.