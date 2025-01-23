В Госдуме предложили запретить блогерам материться

Блогеров из реестра Роскомнадзора, имеющих более 10 тыс. подписчиков, нужно обязать соблюдать тот же запрет на нецензурную ругань, что есть у СМИ. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он отмечает, что даже самая маленькая районная газета должна ограничения соблюдать, а блогеры, которые могут иметь миллионную аудиторию, подчас матерятся беззастенчиво и без всяких последствий. То есть блогеры словно выпадают из правового поля, что недопустимо. Депутат хотел бы поднять этот вопрос в Госдуме в рамках консультаций и обсуждений с профильными комитетами.

Закон о запрете матерной брани в СМИ был принят еще в 2014 году. Он также распространяется на кинофильмы, театр, концерты, произведения литературы. За нарушение предусмотрены штрафы. С 2020 года Роскомнадзор составил в отношении главных редакторов, редакций СМИ и организаций телерадиовещания 750 протоколов - в среднем по три протокола за каждую неделю. Кроме того, вынесено 18 письменных предупреждений редакциям и учредителям СМИ.

С 1 ноября 2024 года блогеры, имеющие более 10 тыс. подписчиков, обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Уже поступило 166 тысяч заявок, более 71 тысячи страниц и каналов зарегистрированы, но 41 тысячи заявок отклонены. Об этом накануне сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. То есть отклоняется более 35% заявок. Причины он не указал.