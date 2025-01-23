В Лос-Анджелесе из-за нового пожара эвакуируют более 30 тысяч человек

31 тысяча человек уведомлена об обязательной эвакуации из-за лесного пожара "Хьюз" в округе Лос-Анджелес. Еще 23 тысячи человек предупреждены о возможной ее необходимости. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на власти.

По информации департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния, площадь пожара выросла до 9,2 тысяч акров (37 квадратных километров). Ранее она составляла более 20 квадратных километров, передает РИА Новости.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубили засуха и ураганный ветер. Тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Погибли минимум 25 человек.

Ранее сообщалось, что сын избранного президента США Дональд Трамп – младший связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с помощью Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминала, что в феврале 2024 года агентство США по международному развитию (USAID) поставило 16-ти украинским противопожарным подразделениям "защитное снаряжение, мотопомпы, бензопилы, спасательные моторные резаки, перезаряжаемые прожекторы, огнетушители и гидравлические спасательные инструменты".