Школьники "тюменской матрешки" пожаловались Мизулиной на холод

Школьники из "тюменской матрешки" пожаловались главе Лиги безопасного интернета, члену общественной палаты РФ Екатерине Мизулиной, что их отправили учиться в мороз и сильный ветер, передает корреспондент Накануне.RU

В своем Telegram-канале она опубликовала сообщения от детей.

"Дети идут в школу, их просто сносит ветром", "ветром впечаталась в забор". Даже читать холодно. К письмам присоединились подростки из Тюменской, Курганской, Новосибирской, Свердловской областей и ЯНАО", - говорится в сообщении.

Одна из школьниц из Нефтеюганска сообщила, что из-за сильного ветра по ощущениям в регионе сейчас сорокаградусные морозы. По словам ученицы, на остановке рядом с ТЦ сорвало крышу.

Помимо Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Югры к письмам присоединились подростки из Курганской, Новосибирской, Свердловской областей.