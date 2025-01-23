Мизулина: Cлова Трампа о роли РФ во Второй мировой — кощунство и издевательство

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала слова президента США Дональда Трампа о "помощи" России Америке в победе во Второй мировой войне кощунством.

По ее мнению, такие высказывания главы США являются оскорблением памяти солдат ВОВ и "издевательством над памятью наших дедов и прадедов". Мизулина отметила, что не считает своего деда, который участвовал в Сталинградской битве, помощником США.

Мизулина выразила надежду, что после этого поста Трампа "весь восторг у большинства людей уже ушел на задний план", сообщает ТАСС.

Напомним, Трамп заявил, что Россия "помогла" Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне. "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал президент США в социальной сети Truth Social.

Отметим, согласно официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн человек.