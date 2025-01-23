Гозман* и Аскеров* внесены в список террористов и экстремистов

Политический деятель Леонид Гозман* (признан иностранным агентом) и бывший участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* (признан иностранным агентом) внесены также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Обновленные данные появились в базе накануне.

Теперь в списке 16 406 физических лиц и 630 организаций. Гозман и Аскеров были признаны иностранными агентами в 2022 году. В июле 2024 года Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии за ложь о действиях ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Гозман не скрывает, что добивается свержения власти в России и возвращения прозападного курса.

В отношении Аскерова уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 года в связи с реабилитацией нацизма. Он распространял заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова. Позже его заочно арестовали. В январе 2024 года Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Также его дважды штрафовали в 2023 году. Аскеров обвинения отвергает, указывая, что его пост был основан на "достоверном" источнике - американской "Википедии".

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и др.