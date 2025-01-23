Для преподавателей вузов формально снизят бюрократическую нагрузку

Минобрнауки обнародовало проект приказа, направленный на снижение бюрократической нагрузки на профессорско-преподавательский состав вузов. Он утверждает перечень документов, которые должны готовить преподаватели при реализации образовательных программ.

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В перечне всего два пункта, но довольно многозначительных. Первый - это рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин и иных компонентов по соответствующей образовательной программе. Что такое "иные компоненты", не поясняется. Вторым пунктом указаны "оценочные и методические материалы по соответствующей образовательной программе".

На практике это означает, что преподаватель, читающий, например, пять дисциплин, должен ежегодно готовить (или переутверждать ранее разработанные) пять рабочих программ, а также иметь или регулярно обновлять пять методических указаний к лабораторным/практическим работам, пять - к самостоятельной работе, пять комплектов "оценочных материалов", то есть экзаменационных билетов и т.п. К этому могут добавиться "иные компоненты".

Также обращает на себя внимание, что приказ касается бумаг, которые преподаватель готовит "при реализации образовательных программ". К ним еще добавляются: индивидуальный план работы преподавателя на год, журнал учебной нагрузки по дням в течение года и другие документы, которые прямо не относятся к чтению дисциплин, но относятся к самому работнику.

Приказ может вступить в силу с 1 марта 2025 года, но снизит ли он бюрократиию в вузах - вопрос. Ранее то же самое проделали в школах, установив перечень документов, но почти все учителя говорят, что ничего не изменилось.