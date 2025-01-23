На Ямале увеличат единовременную выплату для военнослужащих до 3,1 миллиона рублей

На Ямале увеличат единовременную выплату для военнослужащих. По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова выплаты составят 3,1 млн руб. Ранее сумма выплаты составляла 1,9 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа. Изменение коснется военнослужащих, которые подписали контракт с 20 января по 31 марта этого года. Бойцам, которые заключили контракт с 20 января до вступления в силу изменений, сделают перерасчет и доплатят 1,2 млн руб. Подавать заявления для этого не нужно.

На Ямале действует около 60 мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. С прошлого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тыс. руб. для детей бойцов СВО. В регионе начали действовать сразу две новые жилищные меры для защитников – выплата в 500 тыс. руб. и 1 млн руб. взамен земельного участка. Реабилитацию наряду с участниками СВО с прошлого года могут проходить и члены их семей. Номинал сертификата увеличен со 120 до 150 тыс. руб. на человека. Вырос и размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно с 30 до 50 тыс. руб. Также компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника СВО.