Детей насильно вывозят из Красноармейска украинские военные
Детей насильно вывозят из Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике украинские военные. Об этом сообщили ТАСС в силовых ведомствах.
Отмечается, что раньше и так принуждали семьи с детьми к выезду.
"Сейчас эта процедура носит характер похищения детей. Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят", - сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.
Накануне спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала.
По его словам, приказов на отступление у ВСУ нет. Но спецслужбы и командование покинули город уже давно.
"Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Сейчас российские военные окружают город с трех сторон.