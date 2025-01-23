Детей насильно вывозят из Красноармейска украинские военные

Детей насильно вывозят из Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике украинские военные. Об этом сообщили ТАСС в силовых ведомствах.

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Отмечается, что раньше и так принуждали семьи с детьми к выезду.

"Сейчас эта процедура носит характер похищения детей. Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.

Накануне спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала.

По его словам, приказов на отступление у ВСУ нет. Но спецслужбы и командование покинули город уже давно.

"Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.

Сейчас российские военные окружают город с трех сторон.