Росстат: c начала года рост цен составил 0,92%

Инфляция в России с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января.

Об этом говорится в данных Росстата. С начала года рост цен составил 0,92%. Согласно информации Минэка, на 20 января инфляция в годовом выражении достигла 10,04%.

За прошедшую неделю плодоовощная продукция подорожала на 0,5%. Больше всего подорожали яблоки (+1,9%), лук (+1,5%), бананы (+1,1%). Подешевели огурцы (-1,2%) и морковь (-0,2%).

Среди непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы (+ 2,1%), отечественные легковые автомобили (+2,0%), телевизоры (+1,7%), смартфоны (+1,2%). Подешевели иностранные легковые автомобили (-0,3%).

Рост цен в январе оказался выше сезонной нормы, сообщают "Ведомости".

По данным Росстата, картофель в 2024 году в России подорожал на 92%, сливочное масло — на 36%.