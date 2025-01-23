В России могут запретить фото- и видеосъемку объектов ПВО

В России хотят ввести запрет и административную ответственность за фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО), их размещение, работу.

Комиссия кабмина РФ по профилактике правонарушений под руководством Владимира Колокольцева поручила Министерству обороны проработать этот вопрос. Конкретные меры, которые будут применять в отношении нарушителей, в документе не названы.

Также предлагается проинформировать комиссии о проведенной работе по этому поручению до 1 июля 2025 года, сообщают "Известия".