Военные Великобритании выступили против быстрого прекращения конфликта на Украине

В Великобритании высокопоставленные военные выступили против идеи президента США Дональда Трампа о скорейшем урегулировании конфликта вокруг Украины.

По данным газеты Times, прекращение военных действий позволит Москве вступить в сговор с "новой осью агрессоров" (Китай, Иран, КНДР), а также перестроить свои вооруженные силы. По мнению британских офицеров, страны сплотились в некоторый союз.

Как заявил офицер британской армии, командующий сухопутными войсками Майк Элвисс, по прекращении огня может начаться гонка по воссозданию бронетанковых войск, так как страны готовятся к следующей войне. Свои догадки он высказал на международной конференции по бронетехнике в Фарнборо.

Издание отмечает, что американский лидер намерен закончить военный конфликт в ближайшие 100 дней после своей инаугурации, но его союзники обеспокоены тем, что Киев находится в недостаточно выгодной позиции для начала переговоров. При текущих обстоятельствах переговоры будут в пользу Кремля и приведут к потере Украиной значительной части своей территории.

В свою очередь Трамп призвал Россию немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях его затягивания.