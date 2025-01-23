Ozon отменит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов

Ozon отменяет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Это произойдет с 1 февраля, говорится в пресс-релизе компании. Также вырастет доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа. Новый повышенный тариф предполагает, что в среднем доход от выдачи товаров Ozon Global (подразделение Ozon по трансграничной торговле) вырастет на 40% для каждого пункта.

Как заявил директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа, решение "сделать сотрудничество с Ozon еще более выгодным", скорректировав стратегию развития ПВЗ, было принято после обсуждений с партнерами. Владелец нескольких сотен ПВЗ назвал решение маркетплейса положительным шагом, который в первую очередь влияет на возможности по мотивации сотрудников пунктов выдачи в условиях кадрового голода.

О планах ввести сервисный сбор маркетплейс объявил в середине марта 2024 года. Компания сообщила, что с апреля владельцев ПВЗ обяжут платить сумму, которая будет зависеть от плотности населения в городе, где расположен пункт, средних расходов на аренду и оборота. Инициатива вызвала недовольство владельцев пунктов выдачи. По их словам, новые правила лишат их 30–40% дохода и помешают вкладываться в развитие бизнеса, сообщает Forbes.

Напомним, с 1 ноября 2024 года пользователи Ozon не могут выбрать функцию постоплаты для ряда товаров на маркетплейсе. Такая возможность останется только для заказов категории fashion, где товар необходимо примерить или визуально оценить.