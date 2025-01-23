Андрей Трубецкой: В Солнечном появится новая модульная лыжная база

На сегодня свайное поле под будущий спортивный объект в Солнечном уже готово. Позже там установят уже собранное здание.

"Это будет строение площадью 155 кв. м из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Новый спортобъект разместят неподалеку от действующей лыжной базы по улице Строителей, 7а. Новый объект районной спортивной школе олимпийского резерва передаст на баланс Федерация лыжных гонок Югры.

"Два похожих здания уже установили в других муниципалитетах региона, на очереди – Сургутский район и Урай", - пояснил Андрей Трубецкой.

Стоит напомнить, что в Солнечном уже функционирует одна лыжная база.

"Здесь занимается более 50 юных спортсменов ШОР, приходит покататься местная детвора, и спрос превышает предложение. У новой базы будет еще один плюс – ее установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы", - отметил глава Сургутского района.

Андрей Трубецкой подчеркнул, что всего лыжными гонками и биатлоном в Сургутском районе занимается порядка 2 тысяч человек. Это одни из самых популярных видов спорта в муниципалитете. Лыжные базы есть в шести поселениях района, в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем.