Рябков: внутреннюю подготовку ко встрече Путина и Трампа ведет Россия

Диалог президента России Владимира Путина и президента США пока не согласован. Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС

Но Россия уже ведет к нему внутреннюю подготовку.

"Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов", - сказал Рябков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по видеосвязи сообщил, что .Вашингтон пока не выступал с конкретными предложениями об организации телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей, еще не было", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ушаков добавил, что Россия учитывает последние заявления Трампа. По его словам, Москва готова к серьезному диалогу по украинскому конфликту.