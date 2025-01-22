В Челябинске будут судить водителя троллейбуса, насмерть сбившего пешехода

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту наезда троллейбуса на пешехода.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, 22 января 51-летняя водитель троллейбуса совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате инцидента пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Следователи челябинской полиции возбудили уголовное дело.

Прокуратура Челябинска также начала проверку по факту смертельного ДТП с троллейбусом.

По данным надзорного ведомства, водитель отставала от графика и, двигаясь по проезжей части Комсомольского проспекта, проехала на запрещающий сигнал светофора.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части технического состояния троллейбусов перед выходом на линию, а также режима труда и отдыха водителей.