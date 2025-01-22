Хинштейн: курские чиновники должны сообщать о выездах за рубеж

Курские чиновники будут обязаны сообщать о выездах за рубеж. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Об этом он заявил после проведенного среди жителей опроса. Позицию поддержало абсолютное большинство участников в Тelegram - 81% (59,3 тыс. человек), в "ВК" - 87% (6,6 тыс. человек).

Хинштейн поблагодарил всех участников.

"Благодарю всех, кто проголосовал. Для меня мнение людей всегда является определяющим", - написал он.

Врио губернатора добавил, что уже в ближайшее время в областные нормативные акты внесут изменения. В них будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя.

После принятия документов историй, "подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет".

Накануне чиновница из Курской области Ирина Мусьял, которую Хинштейн раскритиковал за поездку в Индию, сказала Газете.Ru, что уведомила его о путешествии, несмотря на то, что не является носителем гостайны и не обязана согласовывать свой выезд из страны.