СМИ: У ЕС нет "плана Б" на случай, если Орбан отклонит продление санкций

У Евросоюза (ЕС) нет "плана Б" по вопросу продления антироссийских санкций на случай, если Венгрия решит наложить вето, сообщает Bloomberg, ссылаясь на нескольких дипломатов.

Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании 24 января попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России.

Как сообщало агентство Bloomberg, в декабре премьер Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что подумает о том, поддерживать ли продление санкций против России.

Также Орбан заявлял, что со вступлением в должность вновь избранного президента США Дональда Трампа начнется новая эпоха. По его словам, пришло время "выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".