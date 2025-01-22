В Югре следователи проверяют реабилитационный центр после жалоб воспитанников

В Советском районе следователи проводят проверку публикации о том, что работники реабилитационного центра в Советском районе не реагируют на жалобы воспитанников, не принимают мер к разрешению конфликтных ситуаций и пресечению неправомерных действий подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи проверят опубликованную информацию, опросят воспитанников и работников учреждения, ознакомятся с условиями пребывания детей в реабилитационном центре, дадут правовую оценку действиям руководства учреждения.

Ранее издание NEFT сообщало, что воспитанница реабилитационного детского центра "Берегиня" из поселка Пионерский Советского района Югры пожаловалась на избиение детей, постоянные оскорбления и ужасные условия содержания.

Реабилитационный центр находится на улице Заводской, д. 2. Это бюджетное учреждение (БУ "Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"), в котором содержатся дети с инвалидностью и сложные подростки. По словам воспитанницы, воспитанники постоянно оскорбляют, бьют друг друга, а работники на их жалобы не реагируют. Более того, сотрудники, по версии девочки, якобы сами распускают руки, оскорбляют детей и лишают еды.

"Бывали случаи, когда сотрудники ломали какую-то вещь. Они писали докладную, что это ребенок сломал вещь. Бывали случаи, что дети в столовой оскорбляли родителей, их выгоняли из-за стола и не разрешали есть", — сообщила девочка.