Аккаунты российских школьников в соцсетях скупают мошенники с Украины

Аккаунты российских школьников в соцсетях скупают мошенники с Украины для рассылки призывов к диверсиям, пишет SHOT.

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Как выяснило издание, жители Украины по новым правилам со стороны правительства РФ не могут сами регистрировать новые страницы в соцсетях. Теперь нужно проходить обязательную верификацию.

Чаще всего продают свои аккаунты школьники, за каждый им предлагают от 7 до 10 долларов.

Украинские мошенники используют соцсети для "минирования" детских садов, школ, больниц и других учреждений.

Родителей подростков просят провести с детьми серьёзные беседы и объяснить, чем грозит подобная беспечность. Отдавая доступ к своему аккаунту посторонним людям, можно получить лишение свободы на срок два года и шесть лет колонии.

Ранее мы сообщали, что в России выросло количество обманов детей мошенниками: они запугивают их по телефону и используют компьютерные игры для получения данных банковских карт. Об этом сообщили в банке ВТБ.

Самая распространенная схема - запугивание через звонки. Мошенники представляются полицейским или работником службы безопасности и говорят, например, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.

Еще один способ узнать номер банковской карты - обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши и просят ввести данные банковской карты для получения "приза". Или предлагают купить игровую валюту. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам, рассказали эксперты ВТБ.