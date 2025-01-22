Игорь Седов рассказал о предстоящем благоустройстве сквера Семьи, любви и верности в Астрахани

Весной будут продолжены работы по благоустройству сквера Семьи, любви и верности, расположенного вблизи храма Преображения Господня в Астрахани.

Как сообщили в пресс-службе городской Думы, второй этап реализации проекта предполагает озеленение и работы по отсыпке грунта.

Активное участие в благоустройстве парка примут депутаты городской думы Астрахани.

Спикер думы Астрахани Игорь Седов выразил надежду, что реализация запланированных мероприятий позволит создать комфортные условия для отдыха горожан и станет дополнительным стимулом развития инфраструктуры района.





Напомним, сквер заложили в Трусовском районе города Астрахани в 2016 году в честь покровителей семейного очага, святых Петра и Февронии Муромских.

Памятник защитникам семьи установлен в этом сквере. Для удобства горожан там обустроили пешеходные дорожки, обновили освещение и установили скамейки.