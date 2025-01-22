Мужчина, представившийся сыном главы Северной Осетии, устроил перепалку с сотрудниками ГАИ

В соцсетях появилось видео, на котором люди, представившиеся родственниками главы Северной Осетии Сергея Меняйло, угрожают сотрудникам ГАИ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утверждается, что видео было снято летом 2024 года.

Судя по репликам сотрудника ГАИ, остановили автомобиль из-за того, что водитель и пассажир не были пристегнуты. Сначала девушка говорит: "Моя фамилия - Меняйло. Знакома вам такая фамилия?". Ее спутник заявил, что его отцом является глава республики, а брат – "из ФСБ и всех тут размотал бы".

Официальных комментариев от самого Сергея Меняйло по данному видео не было.

Меняйло был назначен главой Республики Северная Осетия — Алания в 2021 году. До этого занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. С 2014 года по 2016 год был губернатором Севастополя. Меняйло женат, у него есть два сына.