Каждый четвертый мужчина готов покинуть Украину навсегда

Покинуть Украину навсегда после открытия границ хотел бы каждый четвертый мужчина (25%) и каждый третий молодой украинец 18-29 лет (33%). Таковы данные опроса Фонда демократической инициативы, пишет издание "Политика Страны".

Женщин, желающих уехать из страны, всего 17%.

70% сказали, что не хотят уезжать в другое постоянное место жительства.

Больше всего хотят уехать жители восточной Украины: там самые активные боевые действия - 26,5%. На западе этот показатель - 23%.

Жители отмечают, что у них нет возможностей для развития, постоянная угроза жизни, плохая социальная поддержка, сложности с поисками работы и желание воссоединиться с родными.

Ранее сообщалось, что представители Украины и команда президента США Дональда Трампа могут провести переговоры в рамках "украинской недели" в Вашингтоне в начале февраля.

Как заявил в эфире телемарафона глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа".