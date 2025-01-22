Каждый четвертый мужчина готов покинуть Украину навсегда
Покинуть Украину навсегда после открытия границ хотел бы каждый четвертый мужчина (25%) и каждый третий молодой украинец 18-29 лет (33%). Таковы данные опроса Фонда демократической инициативы, пишет издание "Политика Страны".
Женщин, желающих уехать из страны, всего 17%.
70% сказали, что не хотят уезжать в другое постоянное место жительства.
Больше всего хотят уехать жители восточной Украины: там самые активные боевые действия - 26,5%. На западе этот показатель - 23%.
Жители отмечают, что у них нет возможностей для развития, постоянная угроза жизни, плохая социальная поддержка, сложности с поисками работы и желание воссоединиться с родными.
Ранее сообщалось, что представители Украины и команда президента США Дональда Трампа могут провести переговоры в рамках "украинской недели" в Вашингтоне в начале февраля.
Как заявил в эфире телемарафона глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа".