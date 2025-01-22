На Ямале из-за непогоды задерживаются рейсы

На Ямале из-за непогоды задерживаются рейсы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Задержан рейс YC-17 авиакомпании "Ямал", следующий по маршруту Салехард - Ноябрьск. Время вылета по расписанию = 09.40. Сейчас, согласно данным онлайн-табло вылет состоится в 16.30.

Из Ноябрьска задерживается вылет авиакомпании "Ямал". Рейс YC-18 в Салехард вместо 11.40 вылетит в 17.30, также задерживается рейс YC-586 в Сочи. Время вылета по расписанию 15.40, планируемое время вылета уточняется.

Соблюдение прав пассажиров на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры.