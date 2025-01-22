Челябинец отправится в колонию за ДТП, в котором погибли три человека

Суд в Челябинске вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя, виновного в смертельном ДТП

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером 18 декабря 2022 года подсудимый, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, на автодороге "Иртыш" в Курганской области выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором ехала семья — родители и их малолетний сын 2020 года рождения. В результате ДТП все трое погибли.

Водитель грузовика свою вину не признал, однако, как сообщается, гособвинитель представил неопровержимые доказательства виновности подсудимого в ДТП.

С учетом позиции прокурора, суд приговорил челябинца к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением водительских прав на два с половиной года.

Кроме того, суд взыскал с организации-работодателя осужденного более 9 млн рублей.