Горелкин: Скоро в России запустят универсальную систему оплаты по биометрии

22 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Горелкин: Скоро в России запустят универсальную систему оплаты по биометрии

Сбербанк и Национальная система платежных карт планируют объединить сервисы оплаты по биометрии во второй половине 2025 года, пишут СМИ, что подтверждают в обеих компаниях. Это важнейшая новость, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Центробанк же поддерживает объединение сервисов и присоединение к ней других банков.
Читайте также:

Это позволит уже скоро развернуть в России универсальную систему оплаты по биометрии, и пользоваться ей смогут клиенты любого банка. Это положительный эффект принятого закона о единой биометрической системе (ЕБС), который позволил поместить эти чувствительные данные под государственную защиту и сумел в значительной степени консолидировать рынок и вывести национальные цифровые сервисы на новый уровень, отмечает депутат.

Далеко не все эксперты уверены в безопасности и достаточной защите биометрии. Так, специалист в области ИИ, президент компании "Крибрум", член СПЧ Игорь Ашманов говорит, что по закону банки после получения биометрии должны передавать ее в ЕБС, а у себя уничтожать и только после этого запрашивать в ЕБС "вектор" для идентификации клиента. Биометрические данные действительно передаются в ЕБС, а вот уничтожаются ли они после этого - неизвестно, причем все говорит о том, что их никто не уничтожает. Верифицированной процедуры уничтожения закон не предусматривает, проверить это просто невозможно. В результате формально одна ЕБС владеет биометрией россиян, а по факту они могут храниться и скорее всего хранятся сотнями организаций без надлежащей защиты. В июне 2024 года в кулуарах ПМЭФ Ашманов объяснил резкий скачок киберпреступности именно утечками биометрии.

"Мошенник звонит, он знает, как вас зовут, как зовут вашу мать, какой у вас адрес, он притворяется следователем, прокуратурой или еще кем-то. Произошел скачок технологический - они начали разговаривать голосами родственников. Это та самая биометрия в действии", - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что с персоналыми данными, особенно биометрическими, должны обращаться люди в погонах, а не банки или какие-то коммерческие структуры.

Теги: биометрия, антон горелкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети