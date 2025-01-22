Горелкин: Скоро в России запустят универсальную систему оплаты по биометрии

Сбербанк и Национальная система платежных карт планируют объединить сервисы оплаты по биометрии во второй половине 2025 года, пишут СМИ, что подтверждают в обеих компаниях. Это важнейшая новость, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Центробанк же поддерживает объединение сервисов и присоединение к ней других банков.

Это позволит уже скоро развернуть в России универсальную систему оплаты по биометрии, и пользоваться ей смогут клиенты любого банка. Это положительный эффект принятого закона о единой биометрической системе (ЕБС), который позволил поместить эти чувствительные данные под государственную защиту и сумел в значительной степени консолидировать рынок и вывести национальные цифровые сервисы на новый уровень, отмечает депутат.

Далеко не все эксперты уверены в безопасности и достаточной защите биометрии. Так, специалист в области ИИ, президент компании "Крибрум", член СПЧ Игорь Ашманов говорит, что по закону банки после получения биометрии должны передавать ее в ЕБС, а у себя уничтожать и только после этого запрашивать в ЕБС "вектор" для идентификации клиента. Биометрические данные действительно передаются в ЕБС, а вот уничтожаются ли они после этого - неизвестно, причем все говорит о том, что их никто не уничтожает. Верифицированной процедуры уничтожения закон не предусматривает, проверить это просто невозможно. В результате формально одна ЕБС владеет биометрией россиян, а по факту они могут храниться и скорее всего хранятся сотнями организаций без надлежащей защиты. В июне 2024 года в кулуарах ПМЭФ Ашманов объяснил резкий скачок киберпреступности именно утечками биометрии.

"Мошенник звонит, он знает, как вас зовут, как зовут вашу мать, какой у вас адрес, он притворяется следователем, прокуратурой или еще кем-то. Произошел скачок технологический - они начали разговаривать голосами родственников. Это та самая биометрия в действии", - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что с персоналыми данными, особенно биометрическими, должны обращаться люди в погонах, а не банки или какие-то коммерческие структуры.