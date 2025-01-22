В Нижневартовске в пятый раз с начала года эвакуировали колледж

В Нижневартовске состоялась эвакуация в социально-гуманитарном колледже, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в колледж поступило сообщение о минировании. Отметим, что с начала года эта эвакуация уже стала пятой по счету. Последняя эвакуация в колледже была 17 января, третья эвакуация была 16 января, вторая - 15 января, впервые колледж "заминировали" 14 января.

Каждый раз тревога была ложной.