Под Челябинском растет несанкционированная свалка, ликвидировать которую поручил губернатор

В Еманжелинском районе Челябинской области продолжается складирование мусора на гигантской несанкционированной свалке, которую ранее поручал ликвидировать губернатор. Об этом сообщает региональное отделение "Народного фронта".

"В поселке Батуринский Еманжелинского района отходы сливали и сваливали прямиком в водоем, мы зафиксировали, что территория размером с несколько десятков гектар практически полностью завалена бытовыми отходами, досками, ломом ЖБИ, покрышками и, вероятно, токсичными отходами с промпредприятий", — рассказали общественники.

"Народный фронт" требовал рекультивировать несанкционированную свалку и привлечь виновников к ответственности еще в 2023 году. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию на контроль.

"Однако очевидно, что профильные чиновники свой контроль ослабили. Контрольная проверка показала, что подъезды к нелегальной свалке не перекрыты, складирование отходов продолжается, в том числе – твердых бытовых, а также — автомобильных шин, которые необходимо утилизировать особым образом. Дороги к мусорным завалам очищены от снега, на них мы обнаружили свежие следы колес", — отметили в НФ.

Там добавили, что объемы отходов явно увеличились, а нелегальная свалка продолжает функционировать и разрастаться, несмотря на решение суда о ее рекультивации.

"Народный фронт" обратился в прокуратуру с просьбой побудить ответственных лиц исполнить решение суда, а также — к губернатору Челябинской области с целью обеспечения контроля над ликвидацией свалки.