Участок местонахождения кормы "Волгонефти-212" закроют для движения судов

В районе местонахождения кормы танкера "Волгонефть-212" закроют движение судов.

"В ближайшее время на воде установят специальные знаки, - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. - Желтые конусы и специальная фигура – топовый крест - будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов".

Уточняется, что кормовая часть судна затонула в 11 км от берега и лежит на глубине 20 метров.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

19 января Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Подготовка велась несколько недель.