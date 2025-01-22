Выловленная в Черном и Азовском морях рыба оказалась без загрязнений

В рыбе из Черного и Азовского морей не нашли загрязнений. Ее проверил Россельхознадзор, пишет Lenta.ru

Все показатели безопасности продукции находятся в норме.

Под проверку попали пеленгас, камбала, ставрида и окунь, а также замороженная тюлька, хамса и ставрида. Эту рыбу выловили в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.

Сегодня стало известно, что на побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута.

Ранее ведомство сообщало, что в России усилили контроль за выловленной в загрязненных мазутом морях рыбой.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.