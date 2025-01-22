Аварийные отключения электричества произошли в девяти районах Новосибирской области

В девяти районах Новосибирской области аварийно отключили электроэнергию. Это связано с бушующим там бураном, сообщают "Россети Новосибирск".

Сегодня там ввели особый режим работы. В устранении аварийных ситуаций задействованы 34 бригады, 87 человек, 35 единиц техники. Подготовлены 10 резервных источников электроснабжения общей мощностью 2260 кВт.

Ранее сообщалось, что в области бушует штормовой ветер и интенсивное налипание снега на линии электропередач. Из-за этого некоторые провода оборвались или слиплись.

"Большинство нарушений бригады устраняют оперативно - в течение 1-1,5 часов. Но есть районы, где работы сильно затруднены - видимость не более 5 метров и сильные порывы ветра не позволяют оперативно добраться до мест аварий и провести ремонт поврежденных участков так быстро, как хотелось бы", - сказано в сообщении ведомства.

На фоне непогоды ограничено движение по федеральной трассе "Иртыш" и еще нескольким региональным дорогам.

Также непогода обрушилась на Югру. Там ограничивают движение на трассах для всех транспортных средств из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.