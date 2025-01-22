Глава свердловского МВД потребовал убрать формализм в работе полиции Каменска-Уральского

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом межмуниципальный отдел полиции Каменска-Уральского. Там он принял участие в совещании по результатам работы территориального ОВД за 2024 год, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в настоящее время подразделение возглавляет майор Иван Каркавин. Общая площадь обслуживания вверенной территории составляет 2285,2 квадратных километра, которая включает муниципальные образования город Каменск-Уральский и округ из 16 сельских поселений численностью порядка 190 тысяч человек. В рейтинговой таблице эффективности оперативно-служебной деятельности отдел занимает третье место при некомплекте 28,9%.

Криминогенная обстановка характеризуется сокращением общего числа зарегистрированных преступлений (-11%; 2206), в том числе тяжких и особо тяжких (-7,7%; 693), и против личности (-12,9%; 61). В результате принятых мер личному составу ОВД удалось снизить количество краж (-10,8%; 528), в том числе квартирных (-41,7%; 7), транспорта (-83,3%; 1) и с банковских счетов (-51,7%; 69); грабежей (-47,6%; 22). Разбойных нападений не допущено.

Общая раскрываемость составляет 63,3%. Расследовано 148 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. На стадии приготовления или покушения пресечен 171 криминальный эпизод. Повышены результаты борьбы с наркотрафиком (+15,7%; 332). В суд направлено 447 расследованных уголовных дел. Продолжилось снижение нарушений в общественных местах (-19,1%; 526), в том числе на улицах (-33,1%; 222). Сократилось число инцидентов в состоянии алкогольного опьянения (-22,9%; 317), ранее совершавшими преступлениями (-14,0%; 931).

"Руководитель ГУ МВД области заслушал ряд должностных лиц о предпринимаемых мерах по активизации работы отдела полиции по защите законных интересов граждан. Среди проблемных вопросов в Каменске-Уральском остается злободневным борьба с разного рода мошенниками. В прошлом году местные жители потеряли от их противоправных действий 96 млн рублей. Не может не тревожить подростковая преступность – 61 факт, рост дорожно-транспортных происшествий на 10% – 98, в которых погибли 9 и ранены 130 человек. Генерал Мешков, завершая встречу, довел до участников совещания приоритетные задачи на текущий год и потребовал исключить формализм в работе", - отметил полковник Горелых.