Свердловским подросткам пообещали 10 тысяч за теракт на железной дороге

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних, которых, по версии следствия, через мессенджер уговорили совершить террористический акт на железной дороге. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК РФ.

Инцидент произошел в первой половине января. По версии следствия, группа из нескольких подростков совершила поджог релейного шкафа, расположенного на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. Оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов на этом участке, было повреждено. Это не только нанесло имущественный ущерб железной дороге, но и создало опасность для движения поездов.

Подростков задержали сразу же после преступления. Правоохранители выяснили, что инструкции о том, как и где совершить поджог, подозреваемые получали через мессенджер. За это неизвестный обещал несовершеннолетним 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору". В отношении подростков избрана мера персечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз.