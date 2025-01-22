В Югре из-за непогоды ограничивают движение на трассах для всех транспортных средств

В Югре ограничивают движение на трассах для всех транспортных средств из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Так, временные ограничения для движения всех транспортных средств введены на автодороге Лянтор - Нижнесортымский на 111 километре в сторону Лянтора, на автодороге Сургут - Когалым граница ХМАО от 175 км в оба направления.

Отметим, что синоптики прогнозируют сильный снег, метель, ветер порывами до 17 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются по восточной половине Югры ночью 23 января. Сегодня из-за понижения температуры были объявлены актировки для учеников первой и второй смены.

В частности, с первого по четвертый класс отменили занятия Когалыме, Нягани, Покачах, Ханты-Мансийске и нескольких поселках. С первого по восьмой класс в Сургуте, деревне Кимкьясуй, Сосьве, Казыме, Полновате, Ванзевате, Березово, Шайтанке, Ванзетуре, селе Теги, Верхнеказымском, Белоярском, Лыхме, Соруме, Сосновке.

Полностью отменены занятия в Саранпуле, Щекурье, Ломбовоже.