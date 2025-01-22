"Россети Урал" в 2024 году присоединили новых абонентов на общую мощность 710 МВт

"Россети Урал" в 2024 году выполнили 13 тысяч заявок на техприсоединение и подключили новых абонентов на общую мощность 710 МВт. Всего за год в компанию поступило более 21 тысячи заявок потребителей различной категории.

Как сообщили в пресс-службе компании, хотя большой объем заявок на присоединение, порядка 80%, исходил от частных лиц, подключались также и крупные проекты - новые жилые комплексы, школы, детские сады, объекты бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимые объекты. Энергетики оказали содействие в реализации таких национальных проектов как "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Демография", "Культура".

Только 7% договоров претерпели корректировку сроков, это было вызвано объективными причинами: длительное согласование прохождения трасс линий электропередачи и размещения трансформаторных подстанций с землепользователями, неготовность самих заявителей к подаче электроэнергии.

Что касается штрафных санкций со стороны контролирующих органов, то за последние три года в данном направлении наблюдается устойчивая динамика их сокращения. Так, в 2024 году по сравнению с 2023 годом объем предписаний снизился на 43%. Руководством компании принимаются дополнительные меры по улучшению показателей по срокам присоединения. В ПАО "Россети Урал" созданы рабочие комиссии, еженедельно контролирующие сроки ТП, выявляющие проблемные зоны и варианты решений для подключения. В ПАО "Россети Урал" и "Россети Урал"-"Екатеринбург" с 2018 года в целях реализации основных принципов антимонопольного законодательства принят и действует антимонопольный комплаенс.

При этом, стоит подчеркнуть, что реализация практически любого договора по технологическому присоединению электроустановок заявителя к энергосетям не является типовым процессом. Под каждый договор энергетики ведут проектно-изыскательские работы, проводят тендерные процедуры, а также совершают разной сложности строительно-монтажные работы. У заявителей далеко не всегда схожие исходные данные, в действительности разная удаленность от действующих энергообъектов, индивидуальный объем строительно-монтажных работ, а также длительный процесс получения разрешительной и землеотводной документации.

Также важным является и тот факт, что компания на данный момент принимает участие в стратегических проектах по развитию экономики и промышленности региона, что также является стратегической задачей. Ресурсы компании по выполнению всех обязательств по технологическому присоединению строго приоритезированы и контролируемы.