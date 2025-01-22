Уралец отсудил у туроператора более 150 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Турцию

На Среднем Урале суд обязал туроператора вернуть клиенту более 150 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Турцию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июле 2023 года Алексей с женой должен был отправиться на отдых в Анталью. Тур с 20 по 27 июля он купил у туроператора и заплатил почти 200 тысяч рублей. В эту сумму также вошел договор добровольного страхования выезжающих за границу, страховыми рисками являлись медицинские расходы и отмена поездки.

Перед вылетом в Турцию у Алексея ухудшилось состояние здоровья после удаления зуба: потребовалось лечение, ему были противопоказаны нагрузки, авиаперелеты и смена климата. 19 июля уралец обратился к турагенту с заявлением об аннулировании тура и возврате денег. К заявлению он приложил медицинские справки. Но никаких денег турист не получил.

Тогда Алексей подал иск к туроператору в Карпинский городской суд и потребовал взыскать сумму тура, компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф. Горсуд отказал, после чего уралец обжаловал решение в облсуде. Там, изучив материалы дела, пришли к выводу, что на момент отказа от поездки часть опций действительно не могла быть реализована, но для удержания остальной суммы оснований не было.

В итоге решение было изменено. Туроператора обязали вернуть Алексею 116 тысяч 944 рубля, а также выплатить 5 тысяч рублей компенсации и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя – 35 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд взыскал с МВД компенсацию за сорвавшийся отпуск в Таиланде.