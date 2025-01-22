На Южном автовокзале Екатеринбурга распылили "перцовку"

На Южном автовокзале в Екатеринбурге неизвестный распылил перцовый баллончик. Об этом Накануне.RU сообщил очевидец произошедшего.

Что именно случилось, он не знает, но отмечает, что полиция вывела из здания "какую-то плачущую женщину". Является она пострадавшей или той, кто и распылил "перцовку" - неизвестно.

Сейчас автовокзал полон кашляющих пассажиров, но работает согласно расписанию, добавил очевидец.

Накануне.RU попросило прояснить обстановку у начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Он подтвердил, что учреждение действительно продолжает функционировать в штатном режиме.

"Поводом для беспокойства граждан стала та самая женщина, о которой идет речь. В здание автовокзала она якобы зашла, чтобы погреться, так как температура на улице около -20 градусов. Внутри помещения дама стала вести себя неадекватно – материлась, замахивалась рукой на наряд полиции, который проверил у нее документы. Личность нарушительницы спокойствия сыщики установили оперативно – это местная жительница по фамилии Маркова, 1979 года рождения, ранее судимая за причастность к краже. Сейчас она находится под стражей в территориальном ОВД. В отношении нее составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ – "Хулиганство", - отметил полковник Горелых.