Александр Иванов: Сокращение ОГЭ до двух предметов - новый удар по школе

Сокращение итоговой аттестации после 9 класса до двух экзаменов (по русскому языку и математике) для тех, кто не пойдет в 10 класс, - это новый удар по российской школе, которая уже находится в критическом состоянии. Об этом пишет руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Как сообщалось, законопроект исключает два предмета по выбору и оставляет только русский язык и математику для поступающих в колледжи. В 2025 году предлагается провести такой эксперимент в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии. Затем его распространят на всю страну.

Статус ОГЭ меняется кардинально, отмечает эксперт. Согласно законопроекту, ОГЭ станет "выбором будущего", как и ЕГЭ. Фактически ОГЭ официально становятся вступительными испытаниями для продолжения обучения в школе.

Внедрение же "судьбоносных экзаменов" после 9 класса даст известный отрицательный эффект. Весь негатив старших классов, связанный с ЕГЭ, автоматически спустится вниз. Если сегодня добросовестный учитель еще может мотивировать или заставить детей учить свой предмет, то завтра это уже будет не нужно и даже мешать главному - готовиться к сдаче "нужных" предметов. Для большинства детей уроки по большинству предметов станут фикцией, поскольку не будут соответствовать их выбору ОГЭ.

Кроме того, существующая пятибалльная система оценок на ОГЭ не позволит вести конкурсный отбор в ведущие колледжи и ее переведут в стобалльный формат. Так начнется гонка за баллами. Усилится отчуждение детей от школы, так как в заданиях ОГЭ неизбежно появятся очень сложные задачи, которые не проходят в школе и которые недоступны среднему учителю. Спрос на репетиторов еще больше повысится. А бизнес на детях вырастет в 2-3 раза.

То, что девятиклассники, поступающие в колледж, не должны сдавать другие предметы, кроме русского языка и математики, напоминает установку на то, что подросткам достаточно знать только основы письма и счета, а все остальное им "не нужно". Некоторые родители считают, что власти специально выдавливают детей в систему среднего профобразования. Уже сегодня поступить в 10 класс довольно трудно, а поступающим в колледжи после 9 класса еще и облегчат жизнь, поэтому отток детей после 9 класса только вырастет.

Новое решение закрепит курс на снижение уровня выпускников и требований к ним. Ведь в школах фактически нет переводных экзаменов, а знания детей контролируются лишь номинально.