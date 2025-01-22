Рубио объяснил, почему Трамп не урегулировал украинский конфликт за сутки

Президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии", заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Единственный способ решить эти проблемы - вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль", - приводит слова Рубио РИА Новости.

Он добавил, что Вашингтон будет заниматься урегулированием конфликта на Украине непублично, как того требует процесс заключения подобных соглашений.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ноябре отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению данного конфликта, хотя это нельзя сделать за одну ночь.