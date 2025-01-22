Суд отправил на принудительное лечение уральца, который расправился с соседом по палате

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который нанес смертельные травмы своему соседу по палате в больнице на Среднем Урале.

Напомним, все случилось в конце августа прошлого года в городской больнице Серова. Уралец лежал в одной из палат хирургического отделения. Однажды ночью он взял табурет и нанес им несколько ударов в область головы лежащего на кровати соседа по палате.

Избитый пациент получил закрытую травму головы, от которой он скончался через две недели. Сам агрессор заявил, что напал на соседа, так как тот якобы мешал ему спать. Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психбольнице.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Серовский районный суд применил в отношении уральца принудительные меры медицинского характера. Он будет проходить лечение в психиатрическом стационаре общего типа.