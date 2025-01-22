22 Января 2025
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Зеленский хочет не менее 200 тыс. европейских солдат

Зеленский заявил, что для гарантий безопасности в случае мирного соглашения потребуются как минимум 200 тысяч западных военнослужащих. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.
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По его словам, меньше нельзя, "это минимум, иначе это ничего". При этом в крупнейших странах Европы численность сухопутной армии составляет по 150-200 тысяч, как писала недавно Financial Times. По данным издания, все европейские страны-члены НАТО имеют в сумме около 1,9 млн военнослужащих, а потенциально могли бы отправить не более 300 тыс.

Ранее западные СМИ написали, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают возможность отправки своих солдат на Украину. Стармер заявил об этом открыто.

Зеленский также сказал, что численность украинской армии сейчас составляет 880 тыс. солдат и офицеров.

Украинская телеведущая Диана Панченко, вынужденная покинуть Украины, считает, что Зеленский ищет, кто бы обеспечил ему то, что он хочет.

"У него была миллионная армия. У него были сотни миллиардов. Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад", - сказала она.

Оппозиционный депутат Рады Александр Дубинский, сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене, пишет, что сама тема западных "миротворцев" и ее обсуждение являются "способом заполнить эфир и показать, что еще не все потеряно".

Телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Зеленский согласовал со Стармером ввод европейских солдат на Украину. Он просил 100 тыс. человек, но будет 50-60 тыс.

Теги: украина, зеленский


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