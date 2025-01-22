Новое наступление на Курскую область готовит ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление в Курской области в ближайшие дни. Об этом рассказал председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов, пишет Lenta.ru.

По его словам, на суджанском направлении несколько недель наблюдается повышенная активность противника.

Также туда перебрасывают танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Подразделения территориальной обороны меняют на штурмовые бригады.

По словам эксперта, о готовящимся наступлении свидетельствует то количество сил, которое ВСУ сосредоточили в Курской области.

"Оно достаточно значительное", — сказал подполковник.

Как заявил военный эксперт Геннадий Алехин, все это связано с желанием Киева как можно ближе выдвинуться к Курской атомной электростанции.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн впервые прокомментировал обнаруженные при освобождении села Русское Поречное тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых, преимущественно, люди пожилого возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Хинштейн назвал это преступление в отношении пожилых людей, которые не могли дать отпор вооруженным боевикам, геноцидом и сообщил, что пока эвакуировать тела невозможно.